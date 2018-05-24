سوداني يودّع كرواتيا ويقترب من السعودية!!

أصبح الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، قريبا من تغيير الأجواء، حيث أنه يتواجد في مُفاوضات مُتقدمة مع نادي الأهلي السعودي.

وأشارت تقارير إعلامية كرواتية، لقيام المُهاجم المتألق بتوديع الجميع داخل نادي “دينامو زغرب”، مؤكدا بأن نهائي الكأس هو الأخير له.

ويعمل السعوديون على حسم الأمور مع نجم “الخضر” في أقرب الآجال، خاصة وأن اللاعب مُتحمس لخوض تجربة في بلاد الحرمين.

يُذكر بأن خريج مدرسة جمعية الشلف، أنهى الموسم بقوة في كرواتيا مُتحصلا على ثنائية الدوري والكأس ولقب الهدّاف، وأحسن لاعب.