“سوداني” يُبهر مع أولمبياكوس بثلاث تمريرات حاسمة

بصم أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” على ثلاث تمريرات حاسمة مع فريقه “أولمبياكوس بيرايوس”.

الآخير واجه المُضيف “أستيراس تريبوليس” لحساب الجولة 14 من الدوري اليوناني الممتاز وتفوق عليه بخماسية كاملة دون رد.

ابن ولاية الشلف كان وراء الهدف الأول لفريقه الذي جاء في الدقيقة 5 عبر “ماسوراس” عندما منحه تمريرة حاسمة جميلة.

سوداني عاد ومنح تمريرة حاسمة ثانية لزميله الدولي المغربي “يوسف العربي” الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 34.

مهاجم الخضر الذي شارك أساسيا لم يكتفي بهذا الحد بل قدم التمريرة الحاسمة الثالثة في المواجهة لزميله “ماسوراس” في الدقيقة 72 سجل منها الهدف الخامس.