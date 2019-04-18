“سوداني” يُسابق الزمن للحاق بكأس إفريقيا!

تلقى الدولي الجزائري، “العربي هلال سوداني”، أخبارا سارة، بعدما سُمح له بمُباشرة التمارين الجماعية مع زملائه في نادي “نوتينغهام فوريست”.

وتعافى المُهاجم من الإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها منذ أشهر، وحرمته من اللعب لفترة طويلة مع فريقه والمنتخب الوطني.

ويأمل إبن الشلف، أن تكون المرحلة القادمة، كافية بالنسبة له لإسترجاع مُستواه المعهود، ولم لا اللحاق بنهائيات كأس إفريقيا 2019.

يُذكر بأن المُنافسة تبقى مفتوحة في هجوم “الخضر”، باعتبار أن “بغداد بونجاح” الوحيد الذي ضمن مكانته مع تشكيلة “جمال بلماضي”.