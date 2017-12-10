سوداني يُسجل هدفه 11 ويقود زغرب لفوز عريض

ساهم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، بشكل فعال في إحراز فريقه دينامو زغرب، الفوز بخماسية نظيفة على حساب نادي إسترا.

وتمكن سوداني، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة 19 من الدوري الكورواتي الممتاز، من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه.

وجاء هذا الهدف في الدقيقة الـ38 من الشوط الأول أين إستغل سوداني، تمريرة من زميله ليضع الكرة في شباك الخصم.

ولم يكتفي مهاجم الخضر بهذا الهدف، حيث قام أيضا بمنح تمريرة حاسمة جاء من خلالها الهدف الرابع لدينامو زغرب.

وبعد هذا المردود حافظ العربي هلال سوداني، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الكورواتي الممتاز للموسم الجاري، برصيد 11 هدف.