سوداني يُسجل وينقاد للهزيمة في داربي العاصمة الكرواتية “زغرب”

إنقاد النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني رفقة فريقه دينامو زغرب للهزيمة بثلاثية لهدف أمسية اليوم ضد المُضيف “لوكوموتيف زغرب”.

في اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة 34 من الدوري الكرواتي الممتاز.

وسجل لاعب الخضر الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة ال66 عن طريق ركلة جزاء لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.

وبعد خسارة اليوم في داربي العاصمة الكرواتية تأجل تتويج زملاء إبن مدينة الشلف باللقب حيث يحتاجون لفوز واحد لضمانه رسميا.

وبقي دينامو زغرب في الصدارة ب70 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الملاحق ريجيكا.