سوداني يُشارك لأول مرة في تدريبات الفتح السعودي

بصم أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني على أول مُشاركة في تدريبات فريقه الجديد.

حيث انخرط سوداني في التدريبات الجماعية لفريقه الفتح السعودي بعد إنهاء إجراءات التوقيع معه رسميا.

وسيكون إبن ولاية الشلف جاهزا لمواجهة إتحاد جدة ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق، والرئيس التنفيذي أحمد العيسى، والعضو الذهبي المهندس منصور العفالق وأعضاء مجلس الإدارة إبراهيم الشهيل ويوسف الموسى.