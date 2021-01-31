سوداني يُشارك لأول مرة في تدريبات الفتح السعودي

الرياضة
  • -
  • 0
سوداني يُشارك لأول مرة في تدريبات الفتح السعودي سوداني
بقلم حواز عبد النور

بصم أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني على أول مُشاركة في تدريبات فريقه الجديد.

حيث انخرط سوداني في التدريبات الجماعية  لفريقه الفتح السعودي بعد إنهاء إجراءات التوقيع معه رسميا.

وسيكون إبن ولاية الشلف جاهزا لمواجهة إتحاد جدة ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق، والرئيس التنفيذي أحمد العيسى، والعضو الذهبي المهندس منصور العفالق وأعضاء مجلس الإدارة إبراهيم الشهيل ويوسف الموسى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=954523

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com