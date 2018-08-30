“سوداني” يُصاب في “الرُكبة” ويُثير القلق قبل غامبيا!

تعرض الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني لإصابة على مُستوى الرُكبة، كانت سببا في حرمانه من المُشاركة مع ناديه “نوتينغهام فوريست”.

وأُجبر، إبن الشلف على تضييع لقاء الكأس الذي فاز به فريقه على حساب “نيوكاسل” بثلاثية، بسبب مُشكل على مُستوى الرُكبة.

وتأتي إصابة الهداف السابق لـ”دينامو زغرب”، في وقت غير مُناسب، تزامنا مع إستعداده للإلتحاق بالمنتخب الوطني، والذي سيُلاقي “غامبيا” قريبا.

وأكدت آخر الأخبار الواردة من “إنجلترا”، بأن المُشكل الذي يُعاني منه “هلال سوداني” ليس بالخطير، ولكنه يحتاج للمُتابعة بشكل دقيق.