سوداني يُعيد الروح لـ”دينامو زغرب”

عبر مدرب نادي دينامو زغرب، نيكولا يورسيفيتش، عن إرتياحه الشديد لإستئناف الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، للعمل الجماعي مع زملائه.

وأكد نيكولا يورسيفيتش، بأن النجم الأول للفريق، هلال سوداني، سيكون حاضرا خلال مُباراة الدور نصف النهائي من كأس كورواتيا.

حيث سيواجه دينامو زغرب، لحساب هذا الدور، نادي ريجيكا، يوم الأربعاء، لتحديد المتأهل للدور النهائي من هذه المنافسة.

ويعلق المدرب نيكولا يورسيفيتش، وأنصار دينامو زغرب، آمالا كبيرة على سوداني، لقيادة الفريق لإقتطاع تأشيرة الدور النهائي من كأس كورواتيا.