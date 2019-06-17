“سوداني” يُفاجىء الجميع ويصل اليونان للتوقيع مع هذا الفريق

وصل الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني في الساعات القليلة الماضية، للعاصمة اليونانية أثينا، تحسبا للتوقيع مع الكبير “أوليمبياكوس” بصفة رسمية.

وسبق وأن أشرنا منذ أيام مضت لتواجد إبن الشلف في مُفاوضات مُتقدمة مع عملاق الإغريق، وتوصل لإتفاق شبه نهائي معه.

وسيكون هداف المنتخب الوطني على موعد مع الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من سلامته وهو العائد من إصابة خطيرة جدا.

يُذكر بأن الصفقة بين “الريدز” و”نوتينغهام فوريست” الإنجليزي لن تكون على شكل بيع كامل، بل إعارة لمدة موسم واحد فقط.