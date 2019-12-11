سوداني يُكرّم في اليونان

تحصل الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، على جائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني لشهر نوفمبر الماضي.

وجاء هذا التكريم مُستحقا بالنسبة لإبن الشلف، نظرا للعروض القوية التي قدمها منذ عودته للمُنافسة مع ناديه الاوليمبياكوس.

وتمكن هداف المنتخب الوطني، من فرض نفسه مع عملاق آثينا، وتحول لعنصر لا يُمكن الإستغناء عنه في تشكيلة “الريدز”.

كما أنه زار الشباك في خمس مُناسبات كاملة، خلال 8 مُباريات شارك فيها منذ بداية الموسم الجاري كعُنصر أساسي.