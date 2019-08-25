سوداني يُنهي كابوس 10 أشهر

أنهى الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، كابوسا، إستمر لعشرة أشهر كاملة، بقي خلالها بعيدا عن المُنافسة الرسمية بسبب إصابة خطيرة.

وسجل إبن الشلف أول مُشاركة رسمية له رفقة ناديه الجديد “أوليمبياكوس”، عندما دخل في الدقيقة الـ66 مُعوضا الفرنسي “ماتيو فالبوينا”.

وساهم اليساري في تحقيق “الريدز” لفوز صعب على حساب “أستيراس تريبولس” بهدف دون رد في إفتتاح الدوري اليوناني.

وقدم هداف المنتخب الوطني مُستوى مُحترما لأبعد الحدود، وهذا رغم نقص “الريتم”، والذي عوضه بحرارته المعهودة طيلة فترة تواجده بالملعب.

وعاش النجم الأسبق لدينامو زغرب وقتا صعبا، بعد إصابة خطيرة تعرض لها العام الماضي عندما كان يحمل ألوان “نوتينغهام فوريست”.