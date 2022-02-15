سورة الفاتحة وسر الدواء العجيب

في زمن بعيد وقبل ألف وأربعمائة عام، أرادت جماعة من أصحاب النبي الكريم محمد (صلی الله عليه وسلم) السفر لبعض شأنهم فأعدوا لذلك ما تيسر من الزاد والمتاع، ثم انطلقوا في طريقهم سائلين الله لهم العون، ولأوامره تعالى حسن الأتباع وبعد سير طويل تحت الشمس الحارقة في الصحراء،

شعر الرجال الكرام بالتعب والعناء، لكنهم لم يتوقفوا عن المسير إلى أن أبصروا بيوتا من بعيد ، فاستبشروا خيرا وتوجهوا إليها للنزول على أهلها ضيوفا. مر على بيوت القرية الصحابة الكرام. وسألوهم الضيافة بعد إلقاء السلام، لكن أهل القرية أبوا أن يضيفوهم ومن قريتهم أصروا على أن يخرجوهم.

سورة الفاتحة وسر الدواء العجيب

جلس الصحابة عند مشارف القرية على الرمال، وهم يدعون الله ويحمدونه على كل حال. لكن صرخة عظيمة وصلت إلى أسماعهم من بعيد، فقد لدغ عقرب سيد أهل القرية في أثناء سيره وفي القرية ساد الاضطراب وعم الاستياء.

فقد أوشك سيد القرية على الموت بعد أن عجز الجميع عن تطبيبه أو معرفة الدواء فجأة، نادي أحد الرجال” لو نلحق بأولئك الذين أخرجناهم من الغرباء، فلعلهم أعرف منا بسر الشفاء”. لحق القوم بالصحابة الكرماء، وسألوهم إن كان لدى أحدهم أي شيء يعين سيدهم على الشفاء.

قال واحد من الصحابة:”إن لدي معرفة بسر الدواء، لكنكم رفضتم أن تعطونا راحة بعد السفر و العناء، فاجعلوا لنا أجرا إن كنتم تريدون لسيدكم عاجل الشفاء”. إتفق القوم على إعطاء الرجال قطيع من الغنم، فقد كانوا في أمس الحاجة لإراحة سيدهم من العذاب و الألم.

سورة الفاتحة وسر الدواء العجيب

انطلق الصحابي الكريم إلى السيد السقيم، وقرأ عليه آيات سورة الفاتحة بادئا بسم الله الرحمن الرحيم وبعد دقائق معدودات أفاق الزعيم، لقد تحسن تماما وأحس بنشاط عظیم شكر أهل القرية الصحابة الكرام وأعطوهم بسرور قطيع الأغنام.

رجع الصحابة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقصوا عليه ما جرى. سأل الرسول الكريم الرجل كيف عرف أن الفاتحة هي الدواء، فأجابه أنه أمر ألقاه الله في نفسه. لأنه تعالى أراد للرجل الشفاء. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لصحابته الكرام :

” قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما” ( أي إجعلوا لي معكم نصيبا من القسمة)، ثم ضحك الرسول الكريم. لأنه رأى كيف أن الصحابة عرفوا بركة القرآن.