سوريا.. إغلاق نقطة الصالحين بعد انتشال كل الجثث من طرف الحماية المدنية الجزائرية

تم، إغلاق منطقة الصالحين في سوريا، بعد اتمام عملية انتشال جميع الجثث من طرف الحماية المدنية الجزائرية. وحسب التلفزيون العمومي الجزائري، فإن فرق الإنقاذ، تمكنوا من انهاء العملية في ظرف وجيز.

كما أضاف التلفزيون، أن المواطنون السوريون، يأتون بكثرة إلى فرق الإنقاذ من أجل تقديم الشكر والدعم لهم.

أعلنت فرق الإنقاذ للحماية المدنية، اليوم الخميس، عن حصيلة تدخلاتها منذ السادس من فيفري الجاري، إلى غاية العاشرة صباحا. إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وحسب الحصيلة الأخيرة التي وضعتها الحماية، فإن فرق لتدخل تمكنت في تركيا من إنقاذ 12 شخصا وانتشال 78 متوفي. أما في سوريا، فتم إنقاذ شخص واحد، وانتشال 34 متوفي.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، إلى 26 ألف قتيلا و80 ألف جريح. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 21 ألفا و43. فيما تضرر 14 مليون تركي من الزلزال.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 4 آلاف و487 قتيلا، وزاد عدد المصابين إلى 7 آلاف و396.

وقالت السلطات التركية إنها أجلت 93 ألف شخص من المتضررين في الزلزال جنوب البلاد.

وأضافت إدارة الكوارث التركية أنها سجلت اليوم هزة ارتدادية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر في كهرمان ماراش، مركزِ الزلزال.

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية.