سوريا.. الاحتلال الصهيوني يقصف مطار حلب الدولي

قصف طيران الإحتلال الصهيوني يوم الأربعاء، مدرج مطار “حلب” الدولي بشكل مباشر ما أدى إلى خروجه عن الخدمة مجددا.

و نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله “إن المقاتلات الصهيونية نفذت عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب/اللاذقية/ مستهدفة مطار /حلب/ الدولي ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة”.

و كان مطاري “حلب” و” دمشق” الدوليين قد تعرضا خلال الاسبوع الماضي في حادثين منفصلين الى قصف صهيوني ما أدى الى خروجهما عن الخدمة.

من جهته, قال المرصد السوري لحقوق الإنسان, إن القصف الصهيوني على مطار “حلب” حصل بعد ظهر اليوم ما أدى الى تضرر مهابطه, دون اعطاء تفاصيل أخرى, مشيرا الى انه هذه المرة الرابعة التي يتعرض لهل المطار لقصف صهيوني في أقل من أسبوعين.

و يأتي توالي الغارات الصهيونية على المطارات في سوريا بالتزامن مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.