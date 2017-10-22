عبر المنتخب السوري عن رغبته في مواجهة المنتخب الجزائري وديا في الأيام المقبلة، حيث راسل نظيره الجزائري في انتظار الرد.

وأكد رئيس الإتحاد السوري صلاح رمضان، لصحيفة “الموقف الرياضي” السورية، مراسلة هيئته لنظيرتها الجزائرية لبرمجة لقاء ودي بين المنتخبين

وأضاف ذات المصدر أن صلاح رمضان، راسل العديد من الإتحادات على غرار الجزائر، لبرمجة لقاء ودي خلال تواريخ الفيفا المقبلة.

للذكر فإن “الفاف”، عبرت سابقا عزمها برمجة مباراة ودية، بعد المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا في الـ10 نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى لم تعلن هيئة الرئيس خير الدين زطشي، لحد الساعة، عن إسم المنتخب المعني بهذه المواجهة الودية.