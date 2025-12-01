سوريا تطيح بتونس في افتتاح بطولة كأس العرب

حقق منتخب سوريا، انتصارا رائعا اليوم الاثنين، أمام نظيره التونسي، في افتتاح كأس العرب 2025، الجارية وقائعها بقطر ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر الجاري.

وحسم المنتخب السوري، اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب “أحمد بن علي” بمدينة الريان القطرية. بفضل هدف المتألق عمر خريبين من مخالفة مباشرة في الدقيقة 48.

ويعتبر سقوط منتخب “نسور قرطاج” وصيف البطل منتخب الجزائر، في النسخة الماضية. مفاجأة مدوية لم يكن يتوقعها أشد المتشائمين في محيط الفريق التونسي. الذي دخل المنافسة في ثوب “أحد المرشحين” للتتويج باللقب عربي، الغائب عن خزائن المنتخب منذ التتويج الوحيد سنة 1963.