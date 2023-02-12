قناة النهار سوريا ..رفع قاعدة العمليات والتحضير الخاصة بالحماية المدنية الجزائرية للعودة إلى أرض الوطن بقلم قناة النهار نشر في 12 فيفري 2023 - 21:18 الجزائر شارك غرِّد أرسل 124 0 رابط دائم : https://nhar.tv/QbHbO اقرأ أيضا "مناصر يعلّق على خسارة المنتخب الجزائري على طريقة ميسي .." كاميرا واوا قناة النهار 05 فيفري شنڨريحة : نسعى لتطوير صناعات عسكرية تعتمد على توطين ونقل التكنولوجيات قناة النهار 05 فيفري وهران: استباق شراء ملابس العيد لتفادي الازدحام والتعب خلال رمضان قناة النهار 05 فيفري رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساعدة في عملية الإنقاذ قناة النهار 06 فيفري "وزير التجارة :" إطلاق تطبيق لمساعدة التاجر المتنقّل تربطه بالمستهلك قناة النهار 02 فيفري "الحماية المدنية الجزائرية بسوريا : "نعمل على إنقاذ أي ضحية بمبدأ أنها على قيد الحياة قناة النهار 10 فيفري "بوقرة :"كان ينقصني لقب مع المنتخب عندما كنت لاعبا .. والآن مهمتي نفرح الشعب قناة النهار 03 فيفري مدير التجارة بسطيف يكشف وقائع حجز مادة أولية صيدلانية منتهية الصلاحية بمصنع الأدوية بالعلمة قناة النهار 03 فيفري "الفنانة نوال زعتر تذرف الدموع وتتحدث كيف عاشت طفولتها.. " ما عشتهاش بإنتظام قناة النهار 10 فيفري بوقرة : درسنا جيدا الفريق المنافس..وللذهاب بعيدا يجب خوض هكذا مباريات قناة النهار 26 جانفي