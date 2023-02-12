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قناة النهار

سوريا ..رفع قاعدة العمليات والتحضير الخاصة بالحماية المدنية الجزائرية للعودة إلى أرض الوطن

بقلم قناة النهار
سوريا ..رفع قاعدة العمليات والتحضير الخاصة بالحماية المدنية الجزائرية للعودة إلى أرض الوطن
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/QbHbO
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