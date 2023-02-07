سوريا: فريق الحماية المدنية الجزائرية ينتشل جثة إمرأة ينقذ رجل من تحت الردوم

نجح الفريق السينوتقنية التابع للحماية المدنية الجزائرية من إنقاذ شخص وانتشاله حيا من تحت الردوم على مستوى حي بستان القصر بسوريا.

وحسب المجديرية العامة للحماية المدنية فقد تمكن عناصر الحماية المدنية بقصر البستان بحلب في سوريا من انتشال جثة امرأة من تحت الردوم. وإنقاذ رجل تم اخراجه من تحت الردوم حيا يرزق.

وللتذكير فقد ضرب أمس الإثنين زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر وأعقبه بساعات أخر بقوة 7.6 درجات إلى 7 ألاف قتيل و35 ألف جريح.