سوريا.. محافظ حلب يزور فريق الحماية المدنية الجزائري

قام محافظ مدينة حلب السورية اليوم الثلاثاء، بزيارة فريق الحماية المدنية الجزائرية بقاعدة الحياة.

وللإشارة، يتواجد فريق من الحماية المدنية مكون من 86 عون بمختلف الرتب، بدولة سوريا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب دولة تركيا و امتد اثره إلى دولة سوريا. ويأتي هذا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

ويشارك هذا الفريق في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفق المعايير الدولية التي تشترطها المجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ .