سوريا: منحة مالية بمناسبة عيد الفطر

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، عن صرف منحة مالية تعادل راتب شهر واحد للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص القرار رقم (6) لعام 2025، بناءً على صلاحيات رئيس الجمهورية، واستنادا إلى مقتضيات المصلحة العامة يقرر التالي:

تصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقا لما يلي:

للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد. ولأصحاب المعاشات التقاعدية (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد.

كما تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي. وتعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.

ويُكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.