سوريا.. ميليشيات “الثورة” تشرع في القبض على عدد من المحسوبين على النظام السابق

شرعت عناصر ميليشيات “الثورة” بسوريا، في القبض على عدد من المحسوبين على النظام السابق في الساحات العامة.

وذلك تمهيدا لمحاكمتهم شعبيا.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم القبض على أحد أبرز المتهمين بالانتساب للشبيحة في حماة، المدعو طلال الدقاق، المكنى “أبي صخر” من قبل عناصر ميليشيات “الثورة” .

وقامت عناصر ميليشيات “الثورة” بالقبض على الدقاق لمحاكمته شعبيا في ساحة عامة وسط مدينة حماة. وتم إعداد منصة الشنق في الشارع.

وقد تمت برمجة عملية إعدام الدقاق المتهم بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتعذيب، الجمعة المقبل.