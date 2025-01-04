سوريا: هذا موعد استئناف الرحلات بمطار دمشق

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي بسوريا، أشهد الصليبي، عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7 جانفي الجاري.

وقال ذات المسؤول، لوكالة الأنباء السورية: “نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية. بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق. بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم”.

وتم تعليق الرحلات الجوية في مطار دمشق الدولي، في 23 ديسمبر الماضي، باستثناء تلك التي تحصل على تراخيص خاصة.

وفي 8 ديسمبر، إنسحب الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد من مطار دمشق بعد سيطرة الفصائل المعارضة على المدينة.