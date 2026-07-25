سوريا.. 35 قتيلا و30 جريحا في اصطدام بين حافلتين بدير الزور 

توفي 35 شخصا وأصيب 30 أخرون إثر حادث مرور وقع على مستوى طريق دمشق دير الزور في البادية السورية.

وحسب ما أعلنته وزارة الصحة السورية الحادث تمثل في اصطدام بين حافلتين لنقل الركاب بين منطقتي السخنة وتدمر.

كما أكدت وزارة الداخلية السورية أن الحادث وقع قبل ظهر السبت، إثر اصطدام مباشر بين حافلة تقل عددًا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية،

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث أدى إلى اندلاع النيران في المركبتين وإلحاق أضرار بالغة بهما، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني السوري من إخماده.