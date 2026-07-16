سوري وفلاح ضمن عصابة لمتاجرة المخدرات في العاصمة

أصدرت محكمة الجنح بالشراقة أحكاما في قضية عصابة متكونة من 18 شخصا، منهم 12 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة، ومن بينهم شخص سوري الجنسية يدعى (ق. محمد) وفلاح وميكانيكي، إضافة إلى 6 متهمين غير موقوفين على خلفية متابعتهم بترويج الكوكايين والمؤثرات العقلية من نوع الصاروخ بضواحي منطقة الشراقة.

حيث أدانت المحكمة سوري الجنسية يدعى (ق. محمد) بعقوبة 5 ستوات حبسا نافذا و مليون دينار جزائري. غرامة مالية نافذة، مع إدانة كل من المتهمين (ب.مروان)،(م.مراون)،(س.س.يوسف) (ر.نصرالدين). (ض.عبد الرحمان) (ط.عادل)، س.س.إبراهيم)،(م.فارس)،(ب.محمد.اسلام). (ع.ياسين)،(س.رؤوف) بعقوبة 5 ستوات حبسا نافذا و مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

و عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دج لكل من المتهمين (س.حميد)،(س.زروق).(س.س.محفوظ)،(م.وليد)،(م.محمد خليل)،(ح.عبد الفتاح).

مع حكما يقضي بيراءة المتهم (س.زروق ) من جنحة حمل أسلحة من الصنف السادس دون سبب شرعي. مع مصادرة المحجوزات و عقاب المتهمين كل من (ف.ح)،(ز.ي) عقابهما بعقوبة 8 سنوات و 2 مليون دج غرامة مالية. نافذة مع تثبيت امر بالقبض الصادر ضدهما.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات، مع حجز كمية معتبرة من الكوكايين. الى جانب أقراص مهلوسة من نوع البريغابالين أو ما يعرف ب، “الصاروخ”.

العملية نفذتها فرقة قمع الإجرام تحت إشراف النيابة المختصة، وتعود إلى معلومات ميدانية دقيقة. مكنت من تحديد نشاط أفراد الشبكة وتوقيفهم.

وأسفرت المرحلة الأولى من العملية عن إحباط محاولة لإبرام صفقة لترويج المخدرات بمدينة العاشور. حيث تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس وضبط كمية من الكوكايين والأقراص المهلوسة. الى جانب مبالغ مالية ناتجة عن ترويج عذه السموم وميزان واسلحة بيضاء وشماريخ.

و الجدير بالذكر، وكيل الجمهورية سبق و إن التمس ضدهم تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 الى 15 سنة. حبسا نافذامع مصادرة المحجوزات، و بعد المداولة أصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور