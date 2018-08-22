سوزان نجم الدين حزينة في العيد لهذا السبب

فن وثقافة
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سوزان نجم الدين حزينة في العيد لهذا السبب
بقلم إيمان ض

عبّرت الفنانة السّورية سوزان نجم الدين عن حزنها لقضائها أوّل أيام عيد الأضحى بعيدا عن أولادها بسبب قرار الرئيس الأمريكي.
القرار الذي يقضي بمنع دخول السوريين إلى بلاده.

وهنّأت نجم الدين أولادها بالعيد،عبر صورة لها معهم نشرتها على صفحتها على الإنستغرام.
وعلّقت قائلة:” ما عندي صور جديدة بتجمعني معكن للأسف، لحرماني من رؤيتكم والإنغماس في أحضانكم سنتين متتاليين بسبب ديمقراطية ترامب المعهودة”.
وأضافت لكنكم على يقين بأنكم تسكنون القلب والنفس والروح،بعدد الحركات والسكون،لا عيدعندي بعيدا عنكم، فأنتم عيدي وبهجتي”.


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