سوسطارة أحسن هجوم بـ 27 هدف ..والموب أضعف دفاع بـ23 هدف

أسدل الستار عن مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، بأرقام جد متواضعة بالنسبة للخطوط الهجومية للأندية الـ16 المشاركة في المحترفة الأولى.

وتمكنت أندية القدم الأول من تسجيل 243 هدف في 119 مباراة ( دون إحتساب المباراة المتأخرة بين إتحاد العاصمة ووفاق سطيف)، حيث يعتبر فريق إتحاد العاصمة أقوى هجوم في مرحلة الذهاب بـ 27 هدف، فيما يعتبر فريق جمعية أمل عين مليلة أضعف هجوم بـ 8 أهداف فقط.

ويعتبر فريق مولودية بجاية أضعف دفاع في البطولة بعد تلقيه 23 هدف في 15 جولة، فيما يعتبر فريق شبيبة الساورة أقوى دفاع بعد تلقيه 6 أهاف فقط.