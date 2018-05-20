سوسطارة أقوى هجوم بـ43 هدف والبليدة أضعف دفاع بـ 50 هدف !

أسدل الستار مساء أمس السبت عن فعاليات الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لموسم 2017-2018، والتي عرفت تتويج فريق شباب قسنطينة بلقب البطولة.

وأنهى فريق إتحاد العاصمة فعاليات البطولة في المركز الأول كأفضل خط هجومي برصيد 43 هدف بمعدل 1.43 هدف في كل مباراة.

وجاء فريق إتحاد البليدة كأضعف دفاع في البطولة بعد تلقيه 50 هدف كاملا في 30 جولة بمعدل 1.66 هدف في المباراة.

ترتيب أفضل الأندية من الناحية الهجومية :

إتحاد العاصمة …43 هدف

مولودية الجزائر…41 هدف

مولودبة وهران… 40 هدف

شبيبة الساورة …38 هدف

شباب قسنطينة …36 هدف

نصر حسين داي …36 هدف

ترتيب أضعف الدفاعات في البطولة

إتحاد البليدة …50 هدف

دفاع تاجنانت …41 هدف

شبيبة القبائل …39 هدف

إتحاد الحراش…37 هدف

إتحاد العاصمة 35 هدف