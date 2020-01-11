سوسطارة أمام آخر فرصة في دوري أبطال إفريقيا

الرياضة
  • -
  • 0
سوسطارة أمام آخر فرصة في دوري أبطال إفريقيا
بقلم يونس رزيق

سيكون فريق إتحاد العاصمة ظهيرة اليوم السبت أمام آخر فرصة لتفادي الإقصاء من منافسة دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وستكون مأمورية أشبال المدرب بلال دزيري في غاية الصعوبة، بما أنهم مطالبون بالعودة بالنقاط الثلاث من جنوب إفريقيا من أجل البقاء في سباق التأهل إلى الدور الـربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق إتحاد العاصمة نتائج كارثية في المنافسة القارية هذا الموسم، بما أنه فشل في تحقيق الفوز خلال المواجهات الثلاث الأولى بعد أن تعادل أمام الوداد اليبضاوي بالبليدة وتعادل في لواندا امام بيترو اتليتيكو الأنغولي، قبل أن يخسر على أرضه أمام ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=754554

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com