سوسطارة أمام آخر فرصة في دوري أبطال إفريقيا

سيكون فريق إتحاد العاصمة ظهيرة اليوم السبت أمام آخر فرصة لتفادي الإقصاء من منافسة دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وستكون مأمورية أشبال المدرب بلال دزيري في غاية الصعوبة، بما أنهم مطالبون بالعودة بالنقاط الثلاث من جنوب إفريقيا من أجل البقاء في سباق التأهل إلى الدور الـربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق إتحاد العاصمة نتائج كارثية في المنافسة القارية هذا الموسم، بما أنه فشل في تحقيق الفوز خلال المواجهات الثلاث الأولى بعد أن تعادل أمام الوداد اليبضاوي بالبليدة وتعادل في لواندا امام بيترو اتليتيكو الأنغولي، قبل أن يخسر على أرضه أمام ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي.