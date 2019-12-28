سوسطارة أمام آخر فرصة لمواصلة الحلم الإفريقي

سيكون فريق إتحاد العاصمة أمسية اليوم السبت أمام موعد هام عندما يستقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة نظيره سان داونز الجنوب إفريقي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وهي المباراة التي يطمح فيها أشبال المدرب بلال دزيري للفوز بنقاطها وبعث حظوظ الفريق مجددا للتأهل إلى الدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون فريق سوسطارة محروما من نجمه الليبي مؤيد اللافي هي هذه المباراة، مع عودة المدافع الأيمن ربيع مفتاح الذي غاب عن مباراة إتحاد بلعباس الماضية.

ويحتل فريق إتحاد العاصمة وصافة المجموعة الثالثة برصيد نقطتين رفقة الوداد البيضاوي المغربي، فيما يتصدر المجموعة فريق سان داونز برصيد 4 نقاط.