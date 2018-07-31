“سوسطارة” السادس في تصنيف أندية الإتحاد الإفريقي !

حل نادي إتحاد العاصمة، في المركز السادس في تصنيف أندية الإتحاد الإفريقي، الذي يعده موقع “11 مونديال” المتخصص في الإحصائيات.
وتقدم الإتحاد في التصنيف الشهري الجديد على العديد من أندية القارة السمراء، على غرار الترجي التونسي سابع الترتيب والزمالك المصري الثامن.
فيما إحتلت أندية مازيمبي الكونغولي، الأهلي المصري ووالوداد البيضاوي المغربي المراتب الثلاث الأولى على التوالي.
حصريا من #مونديال١١ – التصنيف الرسمي لاندية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – مازيمبي في الصدارة والأهلي والترجي يتقدمان – المصري البورسعيدي في المركز ال٣٦. ✌🔥
لو عايز تعرف تصنيف نادي معين اعمل شير للبوست ده واطلب تصنيف النادي في تعليق 👇 pic.twitter.com/6gZ12EgeKM
— دوري الأبطال – أرقام (@mundial11news) July 31, 2018
التعليقات (0)