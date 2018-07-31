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“سوسطارة” السادس في تصنيف أندية الإتحاد الإفريقي !

الرياضة
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“سوسطارة” السادس في تصنيف أندية الإتحاد الإفريقي ! إتحاد العاصمة
بقلم وليد كويني

حل نادي إتحاد العاصمة، في المركز السادس في تصنيف أندية الإتحاد الإفريقي، الذي يعده موقع “11 مونديال” المتخصص في الإحصائيات.

وتقدم الإتحاد في التصنيف الشهري الجديد على العديد من أندية القارة السمراء، على غرار الترجي التونسي سابع الترتيب والزمالك المصري الثامن.

فيما إحتلت أندية مازيمبي الكونغولي، الأهلي المصري ووالوداد البيضاوي المغربي المراتب الثلاث الأولى على التوالي.


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