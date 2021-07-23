سوسطارة بشق الأنفس تُطيح ببسكرة والعميد يفوز بسهولة أمام سكيكدة

حقق سهرة اليوم الجمعة فريق إتحاد العاصمة فوزا بشق الأنفس أمام الضيف إتحاد بسكرة في مواجهة الجولة ال33 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى.

مواجهة ملعب عمر حمادي ببولوغين تقدم خلالها الضيوف عبر هشام مختار في الدقيقة ال24 قبل أن يُعدل زكرياء نعيجي في الدقيقة ال65، وفي الدقيقة ال83 وقع ذات اللاعب الهدف الثاني.

وبملعب 05 جويلية الأولمبي تغلب فريق مولودية الجزائر على الضيف شبيبة سكيكدة بثلاثية دون رد سجلها عبد النور بلخير في الدقيقة ال4، نبيل لعمارة من ركلة جزاء في الدقيقة ال53 وكذا جوزيف إيسو في الدقيقة ال60.

إتحاد بلعباس فاز على نصر حسين داي بهدف يتيم دون رد سجله وناس من ركلة جزاء في الدقيقة ال29 من عمر الشوط الثاني.