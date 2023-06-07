سوسطارة تؤكد محليا وتطيح بأبناء “الزيبان”

تمكن فريق اتحاد العاصمة من التأكيد على النسق التصاعدي وهذه المرة على الصعيد المحلي حينما فاز على الضيف اتحاد بسكرة بهدف مقابل صفر.

وسجّل الهدف الوحيد لفريق “سوسطارة” المتألق و القائد زين الدين بلعيد في أخر دقيقة من عمر المباراة التي جرت بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

وكان الفريق العاصمي قد تألق سابقا على الصعيد الإفريقي حينما فاز يانغ أفريكانز في النهائي وتوج بنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

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