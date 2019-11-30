سوسطارة تبحث عن إنتصار مريح أمام الوداد الجريح

يستهل فريق إتحاد العاصمة أمسية اليوم السبت مباريات دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

ويحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الخامسة مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بين إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي المغربي.

ويبحث أشبال المدرب بلال دزيري عن أفضل إنطلاقة أمام الفريق المغربي الجريح والذي ودّع منافسة البطولة العربية للأندية الأبطال بعد تعادل مثير أمام غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي.

وبخصوص تشكيلة الفريق المغربي، فسيفتقد إلى خدمات إسماعيل الحداد، صالح الدين سعيدي، المصابان، إضافة إلى محمد نهيري، ياسين الخروبي، اناس اصباحي الذين تم انزالهم إلى فريق الرديف.

بالمقابل، سيسجّل وسط الميدان الهجومي وليد الكرتي عودته مع التشكيلة الودادية، التي أقصيت مؤخرا في الدور ثمن النهائي لكأس العربية للأندية، أمام الغريم التقليدي الرجاء البيضاوي (ذهاب 1-1، الإياب: 4-4).