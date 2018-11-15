سوسطارة تبحث عن الإنتصار والسنافر من أجل تفادي الإنكسار !

يحتضن ملعب عمر حمادي ببولوغين أمسية اليوم مواجهة حاسمة بين إتحاد العاصمة وشباب قسنطينة في إطار الجولة الـ15 والأخيرة من مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

ويسعى إتحاد العاصمة لتحقيق الفوز العاشر له هذا الموسم عندما يستقبل فريق شباب قسنطينة الجريح، والذي كان قد تعثر في الجولة الماضية في عقر داره أمام دفاع تاجنانت بنتيجة 3-3.

وكان إتحاد العاصمة قد حققا تعادلا ثمينا في الجولة الماضية أمام مولودية وهران بملعب الشهيد أحمد زبانة، ليقترب من حسم اللقب الشتوي في حالة تعثر فريق شبيبة القبائل الذي سيستقبل شباب قسنطينة في مباراة متأخرة عن الجولة الـ12 يوم الإثنين المقبل.

وسيكون فريق سوسطارة ةمحروما من خدمات لاعبيه الدوليين في صورة برينس غيبارا الذي إنضم لمنتخب بلاده الكونغو، والثنائي أسامة شيتة، وعبد الررحمان مزيان اللذان إنضما للمنتخب الوطني الذي سيواجه منتخب الطوغو هذا الأحد.