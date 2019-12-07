سوسطارة تبحث عن التدارك أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي

سيكون فريق إتحاد العاصمة ظهيرة اليوم السبت في مهمة تدارك تعثره المسجل في الجولة الماضية، وذلك عندما يواجه فريق بيترو أتليتيكو الأونغولي.

وكان أشبال المدرب بلال دزيري قد سجلوا تعثرا مخيبا في الجولة الماضية أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بعدما تمكن المغاربة من تعديل النتيجة عند الدقيقة الـ87.

ويستقبل فريق الوداد البيضاوي في نفس الجولة فريق سانداونز من جنوب إفريقيا لحساب نفس الجولة.

وسيكون فريق سوسطارة محروما من خدمات العديد من اللاعبين، على غرار اللافي، حدوش، أوكال، العرجي، وأسامة شيتة.