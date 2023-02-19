سوسطارة تبحث عن تضميد جراحها من بوابة الأخضر الليبي

ينزل فريق اتحاد العاصمة، مساء اليوم الأحد، بداية من الساعة 17:00، ضيفا على ملعب “شهداء بنينا” بمدينة بن غازي الليبية. تحسبا لمواجهة نادي الأخضر الليبي برسم الجولة الـ 2 من دور مجموعات كأس الكاف.

ويبحث أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة، عن تضميد جراحهم على حساب ممثل الكرة الليبية. بعد الإقصاء المفاجئ من الدور 32 لكأس الجمهورية، على يد اتحاد مغنية، الأربعاء الماضي.

وكان الاتحاد قد دشن مغامرته الإفريقية بانتصار كبير استقر على ثلاثية نظيفة أمام ضيفه سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو، وسيحاول اليوم خطف انتصار جديد يقربه من العبور للدور القادم.