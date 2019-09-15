“سوسطارة” تبحث عن ضمان التأهل قبل مباراة العودة

يستضيف إتحاد العاصمة نادي “غور ماهيا” الكيني في مباراة الذهاب للدور الـ 16 من منافسة دوري أبطال إفريقيا على ملعب “تشاكر”.

وسيكون رفقاء “اللافي” أمام مهمة صعبة خاصة بالنظر للظروف الذي يعلمها العام والخاص في بيت الفريق العاصمي.

كما أن “دزيري” سيكون محروما من بعض اللاعبين المؤثرين في صورة “بلقروي” و”رجحيمي” اللذان لم يؤهلا مع الفريق.

في حين يرى “بلالو” أن الفريق قادر على تحقيق الفوز بدعم الجماهير المدعوة للحضور بأعداد غفيرة لملعب “تشاكر”.

كما أن اللاعبين عقدوا العزم على رفع التحدي وإهداء الجمهور الفوز ووضع قدم في دوري المجموعات من منافسة دوري أبطال إفريقيا.