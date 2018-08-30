«سوسطارة» تتأهل عن جدارة لربع نهائي كأس «الكاف» وتواصل حلم النجمة الإفريقية

الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس «الكاف»

حقق إتحاد الجزائر، أمس، تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس الكاف، بعد الفوز في المباراة التي استضاف فيها نادي غور ماهيا بثنائية مقابل هدف، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الكاف.

أين حصد أبناء سوسطارة تأهلهم في المركز الأول بـ11 نقطة عن المجموعة الرابعة رفقة نادي رايون سبور الرواندي، الذي فاز هو الآخر بهدف من دون رد أمام يونغ أفريكانز التنزاني، ليتأهل في المركز الثاني بـ11 نقطة.

وجاء تأهل الاتحاد بفضل المهاجم برانس إيبارا الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 36 برأسية جميلة، ليضيف سعيود الهدف الثاني في الدقيقة 81، قبل أن يقلص إيديامبو النتيجة بعد دقيقتين.

هذا وسيتعرف أشبال المدرب فروجي على منافسهم في الدور ربع نهائي يوم 3 سبتمبر القادم، أين ستجرى عملية سحب القرعة بمقر الكاف بالقاهرة.

هذا وجرى اللقاء تحت أنظار الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، ومدرب الحراس بوراس، اللذين عاينا لاعبي الإتحاد قبل الإعلان عن قائمة الخضر تحسبا للقاء غامبيا.

فروجي: «هدفنا التتويج بكأس الكاف وسنحاول حصد جميع الألقاب»

أكد مدرب إتحاد الجزائر، الفرنسي تيري فروجي، أن هدف فريقه حاليا هو التتويج بكأس الكاف، بعد التأهل إلى ربع النهائي، موضحا في نفس الوقت أن سوسطارة ستحاول حصد جميع الألقاب.

حيث قال في تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بعد مباراة غور ماهيا: «هدفنا الأول هو التتويج بكأس الكاف، يجب تطوير عملنا للتتويج بأحد الألقاب بحكم أننا ننافس على 4 جبهات، وإن كان بإمكاننا التتويج بجميع الألقاب فسنحاول تحقيق ذلك».

وأضاف: «واجهنا صعوبات كبيرة من أجل الاسترجاع، فثلاثة أيام راحة بين كل مواجهة ليست كافية، كما أشكر الطاقم الطبي الذي عمل على تجهيز اللاعبين خصوصا بعد معاناة الحارس زماموش على مستوى الكاحل».