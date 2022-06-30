سوسطارة تتعاقد مع هداف شباب برج منايل لموسمين

أعلنت إدارة سوسطارة التعاقد مع اللاعب عبد الرحمان باشا لموسمين قادما من شباب برج منايل ليكون جديد الفريق. الذي يعوّل على تقديم موسما مميزا.

كما قدّمت إدارة “سوسطارة” هداف شباب برج منايل لوسائل الاعلام اليوم الخميس. قصد التعريف به لجماهير أبناء البهجة الذين يتطلّعون لتقديم موسما جيّدا.

إلى جانب ذلك. قالت أن اللاعب مصطفى بوشينة جدّد عقده إلى غاية 2024 برفقة اللاعب سعدي رضواني الذي سيبقى وفيا لقميص النادي إلى غاية 2024.

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