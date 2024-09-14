“سوسطارة” تتعثر أمام الملعب التونسي في كأس الكاف

تعرض نادي إتحاد العاصمة، اليوم السبت، لخسارة، أمام مستضيفه الملعب التونسي.

في إطار مواجهة ذهاب الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية، الملعب التونسي، بهدف دون رد.

وقدم لاعبي إتحاد العاصمة، مستوى مقبول، في أول مواجهة لهم هذا الموسم، وخلقوا العديد من الفرص، لكن لم يحسنوا ترجمتها إلى أهداف، في المواجهة التي جرت أحداثها بملعب “رادس”.

حيث تلقى أشبال المدرب، نبيل معلول، هدفا مباغتا، في الدقيقة الـ85 من الشوط الثاني.

للإشارة، سيواجه إتحاد العاصمة، الملعب التونسي، في إياب الدور التصفوي الثاني، لكأس الكونفيدرالية، الأحد المقبل، بملعب ميلود هدفي، بداية من الساعة السادسة مساء.