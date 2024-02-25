سوسطارة تتعرض لخسارة أمام الهلال الليبي وتحافظ على الريادة

تعرض فريق إتحاد العاصمة لهزيمة أمام المستضيف الهلال الليبي بثنائية مقابل واحد في الجولة 5 من دوري المجموعات من منافسة “الكاف”.

وسجلت ثنائية الهلال الليبي مفتاح و المعتصم بالله الطيب، في حين سجل الهدف الوحيد لإتحاد العاصمة متوسط الميدان أسامة شيتة في الدقيقة 63 من المباراة.

ورغم الخسارة إلى أن الفريق العاصمي حافظ على صدارة المجموعة في كأس الكاف رغم السقوط في مباراة اليوم، كما حسم تأهله رسميا إلى الدور القادم.