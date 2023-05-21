سوسطارة تتهم حكم لقاء بارادو بالتحيّز وتصف أدائه بـ “المهزلة”

أدانت إدارة إتحاد العاصمة بشدة الأداء التحكيمي من قبل الحكم الرئيس علو ومساعديه قوراري وبنترزي خلال مباراة نادي بارادو.

ووصفت إدارة “سوسطارة”، في بيان لها اليوم شديد اللهجة، عن الأداء التحكيمي التي وصفته بـ “المهزلة”.

كما دعت المسؤولين عن كرة القدم الجزائرية ولجنة التحكيم والرأي العام لمشاهدة الطريقة التي سجّله بها لاعبي بارادو هدفه الثاني.

كما أكّدت إدارة النادي العاصمي، أنّها ستلجأ إلى الطرق القانونية من أجل الدفاع عن حقوق النادي، و كذا مراسلة وزارة الشباب والرياضة مع المطالبة بفتح تحقيق حلو ما حدث في المباراة.

وفي الاخير، اتهمت إدارة الفريق مباشرة الحكم الرئيسي بالتحيّز للخصم خاصة في ظل إشهاره البطاقات العديد للاعبي الاتحاد.

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