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الرياضة

سوسطارة تتوجه إلى محكمة “التاس” بسويسرا في هذا الموعد

بقلم عزيز طالبي
سوسطارة تتوجه إلى محكمة “التاس” بسويسرا في هذا الموعد
سوسطارة
  • 2004
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قررت إدارة فريق سوسطارة التوجه إلى المحكمة الدولية الرياضية المتواجدة في لوزان السويسرية للطعن في قرار الكاف.

وستتجه إدارة “سوسطارة” عبر مبعوثيها إلى مقر “التاس” غدا الخميس، لوضع الملف والسعي وراء إسترداد حق الفريق الذي تعرض للظلم من قبل الهيئة الإفريقية.

وكانت الكاف قد أحالت القضية إلى جهات مختصة في أروقتها حسب بيانها الأخير، الذي يبدو أن صب في صالح فريق نهضة بركان بشكل مؤقت، في انتظار عدالة اللجنة السويسرية المختصة في الشأن الكروي.

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