سوسطارة تتوّج بلقب “الكاف” وتهدي الجزائر نجمة إفريقية 

توج فريق اتحاد العاصمة، اليوم السبت، بلقب كأس الكونفيدرالية على حساب يانغ أفريكانز التنزاني رغم الخسارة أمامه بهدف مقابل صفر.

وحسمت النتيجة الكاملة 2 مقابل 2 ذهابا وإيابا، التتويج لصالح فريق اتحاد العاصمة، في مباراة اليوم التي جرت بالملعب التاريخي 5 جويلية الأولمبي.

كما عرفت المباراة تضييع القائد زين الدين بلعيد ضربة جزاء في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني. التي كادت ان تحسم الأمور مبكّرا لولا عدم تركيز المدافع الشاب.

وبهذا التتويج، أهدي الفريق العاصمي تتويجا لصالح الكرة الجزائرية عامة، ونجمة جديدة للكرة الجزائرية التي غابت عن خزائنها منذ سنوات طويلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti