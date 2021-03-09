سوسطارة تجدد عقد بولوغين بـ80 مليون شهريا

جددت إدارة إتحاد العاصمة تعاقدها مع بلدية بولوغين بخصوص كراء ملعب عمر حمادي لمدة عام كامل بعد سحب الدعوى القضائية التي رفعها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين.

وتحدث رئيس المجتلس الشعبي البلدي لبولوغين “توفيق لوكال” للنهار أون لاين عن تجديد عقد كراء ملعب عمر حمادي قائلا:

“سوينا القضية نهائيا يوم الخميس الماضي، وقمنا بتجديد العقد إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، في إنتظار تقييم الملعب من طرف مديرية أملاك الدولة لنجدد العقد مجددا لمدة 5 سنوات”.

وأضاف: ” مديرية أملاك الدولة إستعملت التقييم القديم والذي ينص على إحتضان 12 ألف متفرج، قبل تهديم المدرجات العلوية، حيث أصبح يضم الملعب الآن 7 آلاف و500 متفرج فقط”.

“إعتمدنا في العقد الجاري على المبلغ القديم وهو 80 مليون شهريا في إنتظار إعادة تقييم الملعب من طرف مديرية أملاك الدولة حيث سيتم تسديد الفارق من طرف إدارة إتحاد العاصمة”.