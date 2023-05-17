سوسطارة تحرز تقدما في الشوط الأول أمام اسيك ميموزا

تمكّن فريق إتحاد العاصمة من تسجيل هدف ثمين من إمضاء المهاجم المتألق بوسليو أمام الضيف أسيك ميموزا.

وكان ذلك خلال الشوط الأول من المباراة المثيرة التي تجري بملعب 5 جويلية الأولمبي وسط حضور جماهيري غفير جدا.

كما قدّمت كتيبة المدرب عبد الحق بن شيخة مستوى كبير جدا، طيلة 45 دقيقة.

يذكر، أن الفريق العاصمي حاليا حسم تأهله بشكل مؤقت إلى النهائي، وسيرسّم ذلك في حالة الحفاظ على نفس النتيجة.

يذكر، ان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في كوت ديفوار.

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