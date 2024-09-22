سوسطارة تحسم التأهل إلى دوري المجموعات من كأس الكاف

تأهل فريق إتحاد العاصمة إلى دور المجموعات من منافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم، اليوم الأحد، على حساب الملعب التونسي بعد الفوز بثنائية نظيفة.

و سجل الهدف الأول لإتحاد العاصمة المتألق مونديكو في الدقيقة 73 من عمر المباراة المثيرة، بطريقة جميلة جدا تمثلت في مقصية تقريبا من خراج ضربة الجزاء، في حين سجل الهدف الثاني مدافع الملعب التونسي بخطأ في مرمى حارسه.

كما جرت المباراة بملعب ميلود هدفي وسط حضور جماهير غفيرة من قبل أبناء البهجة، الذين شاركوا في الفوز بثنائية بطريقتهم الخاصة، بفضل الأهازيج الكبيرة التي دوت ملعب وهران التحفة طيلة التسعين دقيقة.

للإشارة، إنهزم القائد رضواني و رفقائه بهدف نظيف في لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة التونسية تونس.