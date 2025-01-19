سوسطارة تحسم التأهل في الصدارة إلى ربع نهائي الكاف

تمكن فريق إتحاد العاصمة بقيادة المدرب نبيل معلول، اليوم الأحد، من الفوز أمام النادي الضيف جاراف السنغالي بهدفين دون رد.

وسجل الهدف الأول في المباراة المتألق إسماعيل بلقاسمي في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي وسط حضور جماهيري معتبر من أبناء البهجة.

في حين سجل الهدف الثاني سعدي رضواني في أخر أنفاس المباراة، بعد تمريرة حاسمة من زميله ريان محروز وسط فرحة عارمة من قبل اللاعبين والأنصار.

كما لم يكتفي الفريق بالعاصمي بالتأهل متصدرا، بل أقصي النادي الضيف جاراف السنغالي، الذي كان يحتاج للفوز أو التعادل على الأقل.

وحقق الفريق العاصمي الفوز الرابع له و تحقيق التعادل في مبارتين برصيد 14 نقطة كاملة، ما يؤكد النية على بلوغ الهدف المسطر وهو التتويج بالطبعة الحالية.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]