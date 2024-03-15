سوسطارة تحسم الداربي العاصمي أمام شباب بلوزداد
بقلم عزبز طالبي
حسم فريق إتحاد العاصمة الداربي العاصمي امام شباب بلوزداد الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي بعد الفوز بهدف نظيف.
و تمكن فريق إتحاد العاصمة من الفوز أمام الوصيف شباب بلوزداد بالهدف الوحيد للمتألق عبد الرحمان باشا.
كما فشل لاعبو الفريق البلوزدادي من تجسيد الفرص التي صنعها مزيان و بن غيث و بقية اللاعبين وحتى المهاجم جالو الذي ضيع فرصة خيالية في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة المثيرة.
وعرفت المباراة طرد متوسط ميدان اتحاد العاصمة سليم بوخنشوش بعد نيلة البطاقة الصفراء الثاني.
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