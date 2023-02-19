سوسطارة تحقّق تعادلا مثيرا أمام الأخضر الليبي

حقّق فريق إتحاد العاصمة تعادلا مثيرا أمام المستضيف نادي الأخضر الليبي في مباراة اليوم التي جرت بملعب “الشهداء بنينا”.

وجرت المباراة ضمن منافسة كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم التي انتهت بنتيجة هدف مقابل هدف.

كما افتتح النادي الليبي باب التسجيل، قبل أن يعادل التسجيل من جانب اتحاد العاصمة توميسانغ في الدقيقة 77 .

وعرفت المباراة تعرّض اللاعب مريلي إلى إصابة خطيرة أجبرته على التنقل إلى المستشفى.

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